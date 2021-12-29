Над Восточной Украиной заметили американский самолет

Два дня назад самолет-разведчик США совершил полет над территорией Восточной Украины с целью сбора разведывательных данных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейское командование ВС Америки.

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«Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины», — приводятся в материале слова представителя Европейского командования ВС США Расс Вольфкил.

Он не рассказал, какие именно разведданные собирал самолет, но отметил, что Америка «регулярно проводит в Черноморском регионе различные разведывательные операции».

По словам Вольфкила украинские власти полет разрешили. Точный маршрут самолета не раскрыли, однако известно, что разведчик «держался подальше от Донбасса».