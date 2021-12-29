Появился план ВСУ по окружной блокаде Донецка и Луганска

«Мне рассказали об идее, которую намерены воплотить в украинском генштабе. Она базируется на некоем блицкриге. Там хотят устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Обойти Луганск, Донецк, не идти в город, чтобы избежать человеческих жертв, а выйти по полям на границу и выстроить там своих пограничников. Позвать американцев, создать для Донбасса условия, когда блокируется сама жизнь», — сообщил Константинов.