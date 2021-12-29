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21 минуту назад

Появился план ВСУ по окружной блокаде Донецка и Луганска

Глава госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о планах Украины по окружению Донецка и Луганска и последующей их блокаде. Издание «Военное дело» приводит слова чиновника из его интервью газете «Крымские известия». Как уверяет Константинов, Киев таким образом пытается минимизировать падение рейтинга нынешней украинской власти.

Появился план ВСУ по окружной блокаде Донецка и Луганска
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Мне рассказали об идее, которую намерены воплотить в украинском генштабе. Она базируется на некоем блицкриге. Там хотят устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Обойти Луганск, Донецк, не идти в город, чтобы избежать человеческих жертв, а выйти по полям на границу и выстроить там своих пограничников. Позвать американцев, создать для Донбасса условия, когда блокируется сама жизнь», — сообщил Константинов.

Чиновник заявляет, что от воплощения такого плана Путин предостерегал Запад и Киев. Как уверяет Константинов, Запад понял опасность такой ситуации и «включил рычаги для остановки опасных сценариев».

Армия,Владимир Константинов,"Крымские известия",
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