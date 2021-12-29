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1 час назад

Помощь США Киеву сравнили с операцией во Вьетнаме

Аспирант Школы правительства и госслужбы имени Буша Бенджамин Гилтнер вспомнил о Войне во Вьетнаме, комментируя призывы отправить на Украину американских военных. В своей статье для Newsweek он заявил, что попытка США «показать русским свою силу» раньше не приводила ни к чему хорошему.

Гилтнер отметил, что с отношениями США и России «не все хорошо и лучше дела не становятся».

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Из-за напряженности на украинской границе президент Джо Байден пригрозил Москве новыми санкциями и заявил, что не будет соблюдать установленные Россией «красные линии». А президент РФ Владимир Путин дал ясно понять, что расширение НАТО на восток - неприемлемо для России.

Гилтнер задался вопросом, «в чем, собственно, состоит интерес национальной безопасности США на Украине».

«Ответ якобы заключается в необходимости защитить авторитет США. <…> Этот аргумент не рассматривает критически непредвиденные последствия. Предполагаемая необходимость доказать свою надежность была - и будет - проблемой для США. Война во Вьетнаме - это убедительный пример этого», - подчеркнул он.

По словам Гилтнера, США остались во Вьетнаме, чтобы «продемонстрировать свою решимость не дать Советам осмелиться бросить вызов» американцам.

«На самом деле, смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не было никакого международного крестового похода во главе с СССР, впоследствии превратило Вьетнамскую войну в бессмысленную и трагическую», - написал он.

Также автор упомянул Афганистан и 20-летнее присутствие США в стране, которое не предотвратило мгновенный переворот после ухода американской армии.

«Стоит ли вся эта защита украинского суверенитета развязывания войны с участием США или НАТО? Мой ответ - извините, украинцы - нет», - подчеркнул Гилтнер.

Он предположил, что присутствие американских сил на Украине спровоцировало бы всплеск национализма и агрессии по отношению к Украине и США в России.

Армия,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Newsweek,
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