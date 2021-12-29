Концерн «Вега» и ТАНТК им. Г. М. Бериева передали Воздушно-космическим силам России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Воздушное судно модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом. Борт может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация, – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как уточнили в Ростехе, самолет оснащается новыми системами. «Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. На самолете также установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже», – сказали в пресс-службе.

При этом отметил гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, работы по модернизации самолетов А-50 до уровня А-50У продолжаются.

«Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году», – передала пресс-служба Ростеха его слова.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.