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39 минут назад

В Крыму создан новый десантный полк

Российская республика Крым усилилась новым десантным полком. Кроме того, десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформирован в Пскове, эти соединения усилят боевой потенциал российской армии, сообщает «Красная звезда».

В Крыму создан новый десантный полк
Фото: News.ruNews.ru

В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны, — заявил командующий Воздушно-десантных войск России Андрей Сердюков.

В ноябре в Министерстве обороны России объявили, что к 1 декабря будет сформирован третий десантно-штурмовой полк в составе Новороссийского соединения ВДВ. Полк создаётся в рамках переформирования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Ранее в рамках тактических учений из Краснодарского края в Республику Крым перебросили подразделения десантных войск. Об этом сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В пресс-службе Минобороны также рассказали, что по прибытии в район учений подразделения десантников отработали ряд мероприятий, подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

Армия,Андрей Сердюков,Министерство обороны,
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