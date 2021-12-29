На Украине предложили послать детей воевать с Россией

Украинский политолог Александр Кочетков заявил, что отправить на фронт подростков в случае «нападения» России на Украину будет достаточно резонно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на статью эксперта для издания «Главред».
По его словам, средний уровень подготовки бойцов в войне не так важен. Куда более важно количество обороняющихся солдат, способных вести огонь по врагу.
«При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — считает Кочетков.
Он отметил, что для обороны страны подойдут не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Серьезный уровень мастерства и боевой подготовки понадобится отдельным специалистам для выполнения специальных операций, заключил он.
Ранее сообщалось, что по указу президента Украины Владимира Зеленского всех гражданок Украины в возрасте от 18 до 60 лет обяжут прийти в военкомат по месту жительства и определить, пригодны ли они постановки на воинский учет. Решение будет выноситься с учетом образования и профессии конкретной женщины. За отказ от процедуры предусмотрен денежный штраф.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что жительниц страны не будут насильно призывать на военную службу. По ее словам, новый закон, который обязывает их становиться на воинский учет, внесен лишь для обновления существующих в стране правил на этот счет.