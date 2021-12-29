На Украине предложили послать детей воевать с Россией

Украинский политолог Александр Кочетков заявил, что отправить на фронт подростков в случае «нападения» России на Украину будет достаточно резонно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на статью эксперта для издания «Главред».

По его словам, средний уровень подготовки бойцов в войне не так важен. Куда более важно количество обороняющихся солдат, способных вести огонь по врагу.

«При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — считает Кочетков.

Он отметил, что для обороны страны подойдут не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Серьезный уровень мастерства и боевой подготовки понадобится отдельным специалистам для выполнения специальных операций, заключил он.

Ранее сообщалось, что по указу президента Украины Владимира Зеленского всех гражданок Украины в возрасте от 18 до 60 лет обяжут прийти в военкомат по месту жительства и определить, пригодны ли они постановки на воинский учет. Решение будет выноситься с учетом образования и профессии конкретной женщины. За отказ от процедуры предусмотрен денежный штраф.