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48 минут назад

На Украине хотят отправить детей воевать с Россией

Украине необходимо мобилизовать детей в случае войны с Россией. Об этом заявил украинский аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».

На Украине предложили отправить детей воевать с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков.

По его словам, это позволит «увеличить вероятные потерь противника».

Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей.

Армия,В мире,Александр Кочетков,Министерство обороны,
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