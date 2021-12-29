На Украине предложили отправить детей воевать с Россией

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — заявил Кочетков.

Ранее стало известно, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин с маленькими детьми. Об этом рассказали в главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве сообщили, что женщины и раньше были в армии, но это касалось ограниченного круга профессий. В декабре вступил в силу новый приказ Минобороны Украины. Изменения в законодательстве теперь расширяют возможности воинского учета женщин 35 специальностей.