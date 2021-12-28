Российские войска вооружат новой БМП-19

В ближайшее время в российские Сухопутные войска поступят на вооружение новые БМП Б-19. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как он отметил, БМП Б-19 получили новый боевой модуль «Эпоха», 57 мм автоматическую пушку, а также комплексы управляемого вооружения «Булат» и «Корнет». Экипаж оборудованной таким образом машины сможет поражать живую силу, бронетехнику и вертолёты противника на большом удалении. Также Салюков рассказал, что серийные БМП-2 и БМП-3 уступают в огневой мощи новой Б-19.

Кроме этого, особенностью машины является вынесение боекомплекта в боевом модуле за пределы отделения. В бою это может спасти жизнь экипажу.