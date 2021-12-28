«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.

«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник.

«Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.

«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.

«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.

В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.

Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».

Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.

«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.

Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.

«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.

Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».

«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.

Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».

«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.

Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.

Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности для России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник в эфире национального радио LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - сказал он.

Глава военного ведомства выразил надежду на то, что в ходе предстоящих в январе 2022 года контактов Вашингтона и Москвы, РФ и НАТО, РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не последуют решения, снижающие уровень региональной безопасности.

"Полагаю, что в ходе этих контактов будет соблюдаться основной принцип: без ведома государств региона не вести за их спиной никакие переговоры [по этой теме]", - отметил Анушаускас.

Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, это должны "для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции". Таким образом она напомнила о заявлениях, которые появились в США и Европе относительно того, что грядущее обсуждение российских инициатив в сфере безопасности обойдется без темы о гарантиях нерасширения НАТО.

Россия оперативно направила США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности и готова обсуждать связанные с ними вопросы, в том числе на площадке ОБСЕ, заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

«По поводу наших договоренностей с президентом (США Джо — прим. ред.) Байденом. Я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины», — сказал Путин.

«Он предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро, — отметил президент. — Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я Вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это — направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать».

Путин рассчитывает, что переговоры по гарантиям безопасности начнутся в первых числах января 2022 года.

Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

«Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», - заявил президент на коллегии Минобороны.

Ранее российский МИД выразил мнение, что США будут затягивать ответ по предложению взаимных гарантий безопасности со стороны РФ, которые были опубликованы в пятницу.

Принятие российских предложений по гарантиям безопасности, в особенности отказ от идеи расширения НАТО на восток, стало бы большим унижением не только для США, но и всего Североатлантического альянса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, представить себе ситуацию, при которой НАТО согласилось бы с требованиями Москвы невозможно. Дипломат заверил, что МИД России прекрасно осознает этот факт, а потому сознательно повышает ставки к предстоящим переговорам о безопасности.

«У дипломатии есть такой термин — madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый, и поэтому к тебе надо подходить с особой уступчивостью и нежностью», — сказал Кулеба.

Он также отказался считать Украину объектом переговоров между США и Россией, подчеркнув, что Киев и сам является независимым и активным участником международной политики, самостоятельно принимает решения по ключевым аспектам своей безопасности.

«Иногда [мы] даже уже навязываем буквально свое видение, свою позицию. Россия же тоже зашла в эту ситуацию сейчас, потому что она не способна сломать Украину без подобной эскалации, другие средства не работают», — сказал глава МИД.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от своих «вымогательских требований» и пойти на уступки. Он заверил, что западным странам следует сделать это прямо сейчас и снять рестрикции только после прекращения эскалации конфликта в Донбассе.

Отношения Россия - НАТО в последние годы перешли от сотрудничества к противостоянию. Одной из причин стали официальные доктрины альянса, в которых наша стана определена в качестве главного источника угроз.

Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин. По его словам, в НАТО перешли к практике прямых провокаций вблизи наших границ. Он также подчеркнул, что альянс постоянно игнорировал российские интересы и уклонялся от равноправного обсуждения имеющихся проблем.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России», - сказал Фомин.

По его словам, в рамках учебно-боевых мероприятий НАТО особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. Например, в мае-июне 2021 года была проведена серия учений Defender Europe 2021 с переброской из США и Западной Европы на «восточный фланг» войск усиления. Их численность, заметил Фомин, составляла до 40 тысяч человек.

Кроме того, замминистра указал на увеличение количества учений и присутствия военной техники альянса сразу по нескольким направлениям. Это касается Балтийского и Черного морей и их воздушного пространства, а также Арктики.

«В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710», - отметил Фомин.

Он добавил, что стратегические бомбардировщики В-1B и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза в текущем году (в прошлом - 78 раз) совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения крылатых ракет. Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма, по словам Фомина, составило 15 километров.

Кроме этого, с января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359 дней.

Замминистра обороны подчеркнул, что продолжение такого курса вынуждает Россию жестко поставить вопрос о юридических гарантиях безопасности.

«Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ», - сказал Фомин.

О том, что такие переговоры между США и Россией пройдут уже после Нового года, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

При этом, по словам Фомина, Россия готова начать переговоры по безопасности в любой удобный момент.