«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

По его словам, Альянс в своих документах, в частности, в военной стратегии от 2019 года, напрямую называет Россию главным источником «угроз коалиционной безопасности».

Фомин напомнил, что до сих пор действует Римская декларация, где говорится, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Стороны подтвердили это на саммите Совета Россия — НАТО в 2010 году в Лиссабоне.

По словам замглавы Минобороны, с высокой долей вероятности к вооруженному конфликту могут привести проводимые НАТО целенаправленные провокации вблизи российских границ. В частности, он напомнил попытку британского эсминца Defender в июне 2021 года проникнуть в российские территориальные воды у побережья Крыма. При этом действия эсминца обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135.

Фомин подчеркнул, что по сравнению с 2020 годом интенсивность таких полетов в Черноморском регионе выросла более чем на 60%, количество вылетов выросло с 436 до 710. Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СШA совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия в 2021 году 92 раза против 78 в годом ранее. На западной части Крыма самолеты подлетали к границе РФ на расстояние 15 км. Всего в 2021 году НАТО провело в Черном море 15 учений, в 2020 году из было восемь. А корабли и вспомогательные суда внерегиональных государств-членов НАТО фактически постоянно присутствуют там.

«С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359», — сказал Фомин.

В Балтийской зоне самолеты стран Альянса совершили более 1,2 тысячи вылетов, боевые корабли выходили на морскую разведку более 50 раз. В 2021 году в регионе было проведено более 20 учений.

«При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция», — подчеркнул Фомин.

Он также отметил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО по сути проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и разработать взаимные меры для снятия существующих опасений.

Фомин заявил, что блок НАТО проводит ежегодно 30 крупных учений, где отрабатываются сценарии ведения военных действий против России.

«В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы на «восточный фланг» войск усиления численностью до 40 тысяч человек», — сказал замглавы Минобороны.

Фомин напомнил, что «Основополагающий акт Россия — НАТО» 1997 года предусматривает отказ от решения «задач коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».