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8 минут назад

В США назвали повод для начала мировой войны

Американский политический обозреватель Гордон Чанг раскритиковал стратегию президента США Джо Байдена на фоне сотрудничества России и Китая в космической сфере. Он заявил, что его бездействие может стать «поводом для начала мировой войны». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

В США назвали повод для начала мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вытеснение США в космосе — один из первых признаков начала войны. Обозреватель утверждает, что глава Белого дома позволяет своим конкурентам ослабить Соединенные Штаты и не принимает никаких усилий, чтобы это исправить. Он отметил, что администрация Байдена «не справляется с задачей защиты США и международной системы». Чанг также заявил, что теперь Москва и Пекин могут «делать то, что они хотят».

Обозреватель сравнил эту ситуацию с Мюнхенским соглашением 1938 года. Оно было заключено Германией, Францией, Великобританией и Италией и предоставило лидеру Третьего рейха Адольфу Гитлеру возможность аннексировать значительную часть Чехословакии.

Ранее эксперт в области безопасности Эндрю Мишта написал в колонке для издания The Wall Street Journal, что мировая война может начаться в ближайшие несколько лет. Он считает, что риск военного конфликта между США и Китаем сильно возрос в последнее время и может перейти в горячую фазу.

Армия,В мире,Войска,Джозеф Байден,РИА Новости,
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