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37 минут назад

В США рассказали о первом признаке начала мировой войны

Одним из признаков начала мировой войны является вытеснение США. Такое предположение выдвинул американский политический обозреватель Гордон Чанг.

В США рассказали о первом признаке начала мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — заявил Чанг в комментарии Daily Express, не уточнив, почему сделал такой вывод.

Он добавил, что американский президент Джо Байден не делает ничего для того, чтобы ослабить действия конкурентов Вашингтона.

Политолог Алексей Ломов назвал «фарсом» очередное заявление украинской стороны о «российском вторжении». Он отметил, что даже на Западе считают такое «рвение» украинского президента Владимира Зеленского смешным.

В США испугались российскую атомную подводную лодку. По их мнению, она способна разрушить города противника, превратив их в руины. Российская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Борей» «Князь Олег» является представителем четвертого поколения атомных подводных лодок, построенных для ВМФ РФ.

Армия,В мире,Войска,Алексей Ломов,Олег Князь,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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