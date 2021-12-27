Одним из признаков начала мировой войны является вытеснение США. Такое предположение выдвинул американский политический обозреватель Гордон Чанг.

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«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — заявил Чанг в комментарии Daily Express, не уточнив, почему сделал такой вывод.

Он добавил, что американский президент Джо Байден не делает ничего для того, чтобы ослабить действия конкурентов Вашингтона.

Политолог Алексей Ломов назвал «фарсом» очередное заявление украинской стороны о «российском вторжении». Он отметил, что даже на Западе считают такое «рвение» украинского президента Владимира Зеленского смешным.