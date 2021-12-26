В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».