В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу

Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».