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14 минут назад

Украина показала испытания «зловещего» «Миротворца»

Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» в условиях зимы провело заводские испытания роботизированной платформы «Миротворец». Соответствующее видео с наземным беспилотником, который Defence Blog назвали зловещим, показано на YouTube-канале SYNERGY DPE.

В подписи к ролику сообщается, что изделие способно работать в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия, развивать скорость до 35 километров в час (на плаву — до 6 километров в час), преодолевать расстояния до 100 километров и переносить до 500 килограммов грузов.

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В ходе испытаний, как пишет Defence Blog, беспилотник, управляемый на дистанции до 2,5 километров в лесной местности (с холмистым рельефом), передавал видео с установленных на нем камер.

По словам главного конструктора Николая Бондаренко, плавучая многоцелевая роботизированная платформа на электромеханическом шасси «предназначена для выполнения логистических, эвакуационных, разведывательных и других специальных задач в воинских частях».

В ноябре исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил РИА Новости, что российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки.

Армия,В мире,Видео,ПАО "Синергия",РИА Новости,
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