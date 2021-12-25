Украина показала испытания «зловещего» «Миротворца»

Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» в условиях зимы провело заводские испытания роботизированной платформы «Миротворец». Соответствующее видео с наземным беспилотником, который Defence Blog назвали зловещим, показано на YouTube-канале SYNERGY DPE.

В подписи к ролику сообщается, что изделие способно работать в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия, развивать скорость до 35 километров в час (на плаву — до 6 километров в час), преодолевать расстояния до 100 километров и переносить до 500 килограммов грузов.

В ходе испытаний, как пишет Defence Blog, беспилотник, управляемый на дистанции до 2,5 километров в лесной местности (с холмистым рельефом), передавал видео с установленных на нем камер.

По словам главного конструктора Николая Бондаренко, плавучая многоцелевая роботизированная платформа на электромеханическом шасси «предназначена для выполнения логистических, эвакуационных, разведывательных и других специальных задач в воинских частях».