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36 минут назад

Украина опубликовала карту «стянутых к границе войск России»

Министерство обороны Украины опубликовало карту, на которой указаны «стянутые к границе с Украиной российские войска». Согласно опубликованной информации, РФ расположила свои военные силы в Крыму, в Белоруссии и в Курской области. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Foreign Policy.

Украина опубликовала карту «стянутых к границе войск России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на карте указаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия «планирует» направить в Крым. Украинские военные предупреждают европейские страны о значительном приросте российских военнослужащих у своих границ. Сообщается, что речь идет о потенциальных 175 тысячах войск.

На карте также присутствует приписка о том, что Россия поспособствовала энергетическому кризису в Европе. Также Москву обвинили в беспочвенной высылке немецких дипломатов и приостановке работы своего постпредства в НАТО. Кроме того России приписывают участие в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе. Однако в заключении авторы карты указывают, что все эти действия едва ли служат доказательством тому, что Россия готовится к войне.

Ранее стало известно, что Украина запустила собственное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. До этого страна закупала их у Турции.

Армия,Войска,Оружие,НАТО,Foreign Policy,
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