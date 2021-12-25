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7 минут назад

Стало известно, как «Орионы» применялись в Сирии против террористов

За время проведения военной операции в Сирии российские беспилотники «Орион» выполнили более 40 вылетов для нанесения ударов по террористам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Раскрыта роль российских «Орионов» против террористов в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, российские военные с 2019 года применяли в Сирийской Арабской Республике одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса «Орион». За это время они совершили, в общей сложности, более 80 вылетов.

Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов, — рассказал источник.

При этом в рамках одного вылета могло наноситься сразу несколько ударов по террористам. Также «Орионы» использовались для разведки и подсветки наземных целей в помощь авиации и артиллерии.

Как средства поражения на беспилотниках использовались управляемые ракеты Х-БПЛА управляемые бомбы калибра 20, 50 и 100 килограммов.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» разработан компанией «Кронштадт». Он относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полёта. Максимальная взлётная масса беспилотника составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полёта — 200 километров в час, максимальная высота — семь километров. Аппарат может находиться в воздухе около 24 часов.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат «Орион» сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Он способен работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения.

Кроме того, беспилотник «Орион-Э» получил спутниковую связь, которая увеличила радиус применения аппарата.
Армия,Оружие,
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