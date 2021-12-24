Провокация украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может быть осуществлена в школе или в больнице. Такое мнение высказал РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе. Наемники намерены организовать атаку с использованием химических компонентов, которые уже доставлены в Авдеевку и Красный Лиман.

По данным, которые озвучил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в Мариуполь ранее был привезен контейнер весом 300 кг с боевым отравляющим веществом бензоксазепин. Также, по его словам, США доставили на Украину ботулотоксин.

Провокации с использованием химического оружия готовятся для того, чтобы был повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса, уверен Василий Прозоров.

«Причем жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», - пояснил бывший сотрудник СБУ.