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17 минут назад

Названа цель химатаки украинцев в Донбассе

Провокация украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может быть осуществлена в школе или в больнице. Такое мнение высказал РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Названа цель химатаки украинцев в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе. Наемники намерены организовать атаку с использованием химических компонентов, которые уже доставлены в Авдеевку и Красный Лиман.

По данным, которые озвучил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в Мариуполь ранее был привезен контейнер весом 300 кг с боевым отравляющим веществом бензоксазепин. Также, по его словам, США доставили на Украину ботулотоксин.

Провокации с использованием химического оружия готовятся для того, чтобы был повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса, уверен Василий Прозоров.

«Причем жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», - пояснил бывший сотрудник СБУ.

Он высказал мнение, что в СМИ обязательно появится информация, что химоружие применил кто-то «с российским паспортом и военным билетом ДНР». При этом, по его словам, для таких целей выгодно использовать наемников, чтобы «в случае провала не показывать вину государства».

Армия,Василий Прозоров,Эдуард Басурин,Сергей Шойгу,СБУ,РИА Новости,
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