Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке.

Как утверждает агентство, данные со спутниковых снимков демонстрируют перемещение с ноября бронетехники и систем ПВО. При этом Bloomberg признает, что снимки демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах, однако считает, что Россия сумеет быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороге.

При этом агентство также ссылается на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которым на расстоянии не более 200 километров от украинской границы якобы находятся около 122 тыс. российских военных, передает РИА «Новости».