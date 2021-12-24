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42 минуты назад

Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной

Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке.

Как утверждает агентство, данные со спутниковых снимков демонстрируют перемещение с ноября бронетехники и систем ПВО. При этом Bloomberg признает, что снимки демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах, однако считает, что Россия сумеет быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороге.

В США допустили приближение НАТО к границам России

При этом агентство также ссылается на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которым на расстоянии не более 200 километров от украинской границы якобы находятся около 122 тыс. российских военных, передает РИА «Новости».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

Армия,Видео,НАТО,Bloomberg,РИА Новости,
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