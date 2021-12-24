The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря

«Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest.