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3 часа назад

The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря

ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest.

The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что ВВС США отработали сценарий ядерного удара по России, пишет RT.

Армия,Алексей Пушков,Сергей Шойгу,НАТО,Совет Федерации,The National Interest,
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