США заподозрили саудитов в производстве собственных баллистических ракет

Саудовская Аравия производит собственные баллистические ракеты с помощью Китая, пишет CNN со ссылкой на данные американской разведки и спутниковые снимки.

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Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но не создавала свои собственные. В настоящее время на основании спутниковых изображений можно предположить, что , Королевство производит оружие по крайней мере в одном месте.

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Из секретных разведданных стало известно о многочисленных крупномасштабных передачах чувствительных технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией.

В администрации Байдена сейчас оценивают, могут ли достижения Саудовской Аравии в области производства баллистических ракет кардинально изменить расстановку власти в регионе и усложнить усилия по расширению условий ядерной сделки с Ираном, включая ограничения на его собственные ракетные технологии.

Иран и Саудовская Аравия - заклятые враги, и маловероятно, что Тегеран согласится прекратить производство баллистических ракет, если Саудовская Аравия начнет производство своих собственных.

«Несмотря на то, что значительное внимание было сосредоточено на программе Ирана по созданию крупных баллистических ракет, разработка и производство баллистических ракет в Саудовской Аравии не получили такого же уровня внимания», - считает Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери. CNN.

Он добавил, что внутреннее производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет потребуют участия других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, которые производят свои собственные баллистические ракеты.

Любой ответ США также может осложнить отношения с Китаем, так как администрация Байдена стремится возобновить участие Пекина в ряде других высокоприоритетных вопросов политики, включая климат, торговлю и пандемию.

"Все дело в калибровке", - отметил высокопоставленный чиновник администрации.

В Совете национальной безопасности и ЦРУ от комментариев отказались.

На вопрос, имели ли место в последнее время какие-либо передачи чувствительных технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией, представитель министерства иностранных дел Китая сообщил, что эти две страны являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами» и «поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли».

«Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения», - заявил чиновник.

Правительство Саудовской Аравии и посольство в Вашингтоне не ответили на запрос о комментариях.

Новые спутниковые изображения показывают, что Саудовская Аравия уже производит баллистические ракеты. Тем не менее, мало что известно об их параметрах, включая такие важные детали, как дальность и полезная нагрузка.

По словам Джеффри Льюиса, учитывая, что объект был построен при содействии Китая, а также новых данных разведки, показывающих, что Саудовская Аравия недавно закупила у Китая технологию чувствительных баллистических ракет, вполне возможно, что ракеты, производимые там, имеют китайскую конструкцию.