Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться

НАТО никогда не давала обещаний не расширяться, заявил глава альянса Йенс Столтенберг в интервью DPA, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обещало не продвигаться на восток.

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«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом альянса», - приводит «Европейская правда» слова Столтенберга.

Он отметил, что заключенные в 1970-х – 1990-х годах Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и другие документы «ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь».

По словам Столтенберга, даже бывший президент СССР Михаил Горбачев говорил, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии.

Ранее в четверг, 23 декабря, Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что в 1990-е западные страны пообещали, что НАТО не продвинется на восток.