СМИ спрогнозировали действия США и НАТО в случае вторжения России на Украину

США и НАТО не станут защищать Украину в случае вторжения России. Об этом в статье для журнала The Week пишет журналист Дэймон Линкер.

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В своем материале он ссылается на прогнозы главы исследовательского центра Silverado Policy Accelerator Дмитрия Альперовича, который уверен, что Кремль уже принял решение о нападении на Украину. В качестве доказательства своего мнения он указывает на сосредоточение российских войск на украинской границе, участившиеся кибератаки на Украину и выдвижение трудных политических ультиматумов.

По мнению Альперовича, причина этого заключается ряде факторов. Среди них — внутренние конфликты на Украине, которые угрожают интересам Москвы, опасения России относительно расширения НАТО на восток, а также снижение эффективности ранее введенных Западом санкций.

При этом аналитик подчеркивает, что Россия не станет вторгаться в западную Украину, но может «разделить страну пополам». Это позволит создать буферную зону между Россией и Европой.

Подобное развитие событий, как считает Альперович, может навсегда положить конец разговорам о членстве в НАТО Украину, Грузии и других бывших советских республик.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.