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45 минут назад

"Смотреть, когда долбанут": Путин предрек военную операцию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе. Об этом он заявил в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.

"Смотреть, когда долбанут": Путин предрек военную операцию в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать", — отметил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах собственной безопасности.

"Мы должны <...> жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы", — обратил внимание российский лидер.

Также президент напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.

Вместе с тем сообщается, что в настоящее время урегулирование в регионе тормозит неисполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня, ВСУ сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками половину своего личного состава, а также проводят обстрел из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается в том числе и активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.

Армия,Владимир Путин,
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