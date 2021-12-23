"Смотреть, когда долбанут": Путин предрек военную операцию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе. Об этом он заявил в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.
"И нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать", — отметил глава государства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах собственной безопасности.
"Мы должны <...> жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы", — обратил внимание российский лидер.
Также президент напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.
Вместе с тем сообщается, что в настоящее время урегулирование в регионе тормозит неисполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня, ВСУ сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками половину своего личного состава, а также проводят обстрел из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается в том числе и активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.