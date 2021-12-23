Украинок попросили встать на воинский учет

«До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, учреждения, организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины, которые должны становиться на военный учет, до тех пор, однозначно, не будут привлекаться ни к какой ответственности», — сказал на пресс-конференции начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Ярослав Горбач.