«Вызывает паралич»: какое химоружие поставили США на Украину

"Есть такой тип химического оружия — ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще — паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников", — сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.