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31 минуту назад

«Вызывает паралич»: какое химоружие поставили США на Украину

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что США поставили на Украину контейнеры с химоружием, пишет News.ru.

«Вызывает паралич»: какое химоружие поставили США на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть такой тип химического оружия — ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще — паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников", — сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

По его словам, в это же время в Мариуполь доставили другой контейнер весом 300 кг с боевым отравляющим веществом бензоксазепин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе. Наемники намерены организовать атаку с использованием химических компонентов. По его словам, в города Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервуары неустановленного химического компонента. Достоверно известно о присутствии более 120 сотрудников американских ЧВК, пишет "Царьград".

Армия,В мире,Эдуард Басурин,Сергей Шойгу,Царьград ТВ,
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