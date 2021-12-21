Стартовали летные испытания Ми-171А3

Первый полет многоцелевого вертолета Ми-171А3 прошел успешно. Воздушное судно разработано холдингом «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» по заказу Газпрома, который и станет его первым покупателем. Соглашение о поставках подписано в июле на МАКС-2021, в скором времени должен быть заключен твердый контракт.

Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»/ТАСС Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»/ТАСС

«Вертолет Ми-171А3 приступил к летным испытаниям. Первый полет в режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу. Экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и летчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях», — говорится в сообщении «Вертолетов России».

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«Первый полет – важный этап в испытаниях новой машины, — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. — По отзывам пилотов вертолет хороший, слушается команд, оборудование работает штатно. Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом».

В кооперации

Ми-171А3 – это абсолютно новая модель, она уникальна еще и тем, что впервые полностью вся конструкторская документация была разработана в виде цифровых 3D-моделей, что позволило организовать масштабную производственную кооперацию различных производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Вертолет собирается на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), где производятся также потолочная панель, задняя часть фюзеляжа, мотогондола и хвостовая балка. Комплект боковых панелей и кабину пилота поставляет Арсеньевский авиазавод «Прогресс», а Казанский вертолетный завод изготавливает грузовой пол. Такая кооперация позволяет холдингу, как управляющей компании равномерно распределить загрузку по предприятиям.

Новые подходы к рациональному проектированию, предложенные специалистами Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова, в сочетании с цифровизацией производства на У-УАЗ и других предприятиях «Вертолетов России» позволили совместить применение инновационных материалов с рядом технических решений, которые хорошо себя зарекомендовали на других моделях отечественных вертолетов

. Например, топливная система, расположенная в полу вертолета, позаимствована у Ми-38, что позволило ускорить разработку и удешевить производство машины, а также облегчить сертификацию Ми-171А3 для его полноценного выхода на рынок, в том числе международный.

Так вертолеты в России не делали никогда, и этот первый опыт оказался успешным. Разработка машины началась в 2018 году и несмотря на широкую производственную кооперацию эта машина была создана в рекордно сжатые сроки – облик Ми-171А3 был согласован с компанией «Газпром» в марте 2020 года, а уже в июле 2021 года опытный образец вертолета был представлен публике на авиасалоне МАКС. Это стало возможным за счет цифровизации производства, а также благодаря тому, что при разработке Ми-171А3 специалисты Национального центра вертолетостроения смогли совместить инновационные материалы и технологии с рациональным подходом к проектированию.

«Потребность свою мы оценили в 16 единиц до 2030 года, — сообщил зампред правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером Юрием Борисовым. — Сейчас мы приступили к формированию долгосрочных контрактов».

Серийное производство машины начнется в следующем году, а первые уже сертифицированные воздушные суда «Газпром» ждет у себя уже в 2023 году.

«Мы должны обеспечить безусловное выполнение обязательств по действующим контрактам, а также продолжение ряда важнейших опытно-конструкторских работ в гражданском сегменте», — заявил Николай Колесов, возглавив холдинг.

В частности, речь идет о развитии гражданских авиационных программ и продвижении на рынки воздушных судов новых типов. В этом году холдинг завершил сертификацию вертолета Ка-62, приступил к летным испытаниям модернизированных Ка-32А11М и Ка-226Т, а теперь поднял в воздух и новейший Ми-171А3.

На мировом уровне

Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая — для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. Вторая — для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным, в том числе медицинским, оборудованием. В случае необходимости эксплуатант сможет самостоятельно переоборудовать грузопассажирский вертолет в поисково-спасательный.

Главная задача Ми-171А3 – обслуживание морских буровых платформ компаний топливно-энергетического комплекса.

Именно поэтому он еще называется «офшорным». Английское название этого подкласса вертолетов – offshore – дословно означает «вдали от берега». Вертолеты используются для доставки персонала, грузов и техники к месту добычи полезных ископаемых. При этом особо жесткие требования предъявляются к офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы. Перечень этих требований сформирован Международной Ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP), и включает в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели. Ми-171А3 стал первым отечественным вертолетом, разработанным в соответствии со стандартами IOGP и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.

«Расширение добычи углеводородов на арктическом шельфе требует наличия парка надежных и современных вертолетов, способных работать в самых сложных погодных и климатических условиях. Рассчитываем, что Ми-171А3 будет крайне востребован для работы на офшорных объектах, обеспечивая доставку людей, грузов и оборудования. Данная модель также может применяться для выполнения поисково-спасательных работ в море, что не менее актуально в условиях развития Северного морского пути», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Рыночные перспективы

Максимальный взлетный вес машины 13 000 кг. Ми-171А3 готов к всепогодной эксплуатации при любом климате: морском, тропическом или холодном, в диапазоне температур от -50 до +50 °С. Он способен перевести 24 пассажиров на расстояние до 1000 км. Для обеспечения эксплуатации вертолета даже в самых сложных погодных условиях на вертолете применяется интегрированный пилотажно-навигационный комплекс «стеклянная кабина» с цифровым автопилотом. Он обеспечивает автоматическое и ручное управление вертолетом на всех этапах полета, от взлета до посадки, с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения.

Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета.

Дальность полета Ми-171А3 при перевозке 16 и 19 пассажиров соответствует уровню зарубежных офшорных вертолетов, но при этом российский вертолет предоставляет эксплуатанту уникальную возможность переконфигурировать кабину под перевозку 24 пассажиров. При этом Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.

«Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза – после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.