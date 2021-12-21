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1 час назад

Опубликовано видео первого применения БПЛА «Орион» в Крыму

Беспилотный летательный аппарат «Орион» испытали в Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее кадры учебных маневров.

«Во время полёта «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолётного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель. В настоящее время специалисты испытывают комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета, разрабатываемый группой компаний «Кронштадт» по заказу Минобороны России», – отмечает оборонное ведомство.

«Орион» способен не только вести воздушную разведку в течение десятка часов на большом удалении от базового аэродрома, но также и наносить удары по вскрытым им целям.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,Группа "Кронштадт",
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