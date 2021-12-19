Британия отказалась помогать Украине при «вторжении» России

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в интервью журналу Spectator заявил , что Лондон отказывается отправлять своих военных на помощь Украине в случае «вторжения» России.

Он заявил, что отправка британских военных на Украину является «очень маловероятным» событием, поскольку она не является членом НАТО и призвал Киев готовиться сражаться в одиночку.