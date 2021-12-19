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33 минуты назад

Британия отказалась отправлять военных на помощь Украине при «вторжении» России

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в интервью журналу Spectator заявил, что Лондон отказывается отправлять своих военных на помощь Украине в случае «вторжения» России.

Британия отказалась помогать Украине при «вторжении» России
Фото: FacebookFacebook

Он заявил, что отправка британских военных на Украину является «очень маловероятным» событием, поскольку она не является членом НАТО и призвал Киев готовиться сражаться в одиночку.

«Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — заявил министр.

Ранее политолог Марат Баширов высказался об актуальных взаимоотношениях России с Североатлантическим альянсом. Он описал их словами «накануне войны». Несмотря на грядущие новогодние праздники, энергокризис в Европе и растущие цены на газ, электроэнергию, «почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием», — отметил эксперт.
Армия,Войска,Марат Баширов,Бен Уоллес,НАТО,
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