Британия отказалась помогать Украине при «вторжении» России

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в интервью журналу Spectator заявил, что Лондон отказывается отправлять своих военных на помощь Украине в случае «вторжения» России.
Он заявил, что отправка британских военных на Украину является «очень маловероятным» событием, поскольку она не является членом НАТО и призвал Киев готовиться сражаться в одиночку.
«Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — заявил министр.