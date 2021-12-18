Генерал США предложил усилить присутствие НАТО в двух странах

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие альянса на восточном фланге, а именно в Болгарии и Румынии, в ответ на якобы наращивание российских войск у границ Украины. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

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По информации издания, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран - партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии точно так же, как ранее в Польше и государствах Балтии, в рамках миссии Enhanced Forward Presence.

Видео дня

Как считает Уолтерс, увеличение контингента стало бы сигналом Москве о том, что НАТО не намерена наблюдать за действиями РФ у границ Украины, не принимая никаких мер. Он утверждал во время видеоконференции, что это, по его оценке, не представляет собой провокацию, однако необходимо для "перестраховки". Генерал заверил союзников, что альянс и впредь намерен придерживаться Основополагающего акта Россия - НАТО, то есть войска не будут дислоцироваться на постоянной основе, но предусмотрена их ротация.

Официально альянс пока не подтверждает ведение дискуссии о расширении миссии, пишет Spiegel. По его информации, полученной из дипломатических источников, тема будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны стран НАТО.

Целый пакет мер

Издание отметило, что Уолтерсу было поручено продумать возможную реакцию на случай вторжения России на Украину и разработать конкретные предложения. В итоге он представил "целый пакет мер", в частности призвал союзников усилить наблюдение в регионе возможного конфликта, в том числе посредством спутников, и немедленно передавать все сведения в альянс.

"Шпигель" пишет, что предложение генерала в НАТО встретили неоднозначно: в странах Восточной Европы приветствовали его идеи, в то время как другие государства, включая Германию, отреагировали сдержанно. Планы Уолтерса грозят стать серьезным вызовом для правящей коалиции ФРГ, поскольку, например, социал-демократы, особенно левое крыло партии, скептически оценивают миссию НАТО на восточном фланге.