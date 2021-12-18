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5 минут назад

В России рассказали о проблемах по итогам испытаний «Арматы» в Сирии

После испытания танка Т-14 «Армата» в Сирии специалисты Уралвагонзавода внесли порядка полутора сотен технологических изменений в конструкцию стоящих на вооружении и создаваемых российских боевых машин. Об итогах испытаний танка Т-14 «Арматы» в Сирийской Арабской Республике рассказывает «Военно-промышленный курьер» (ВПК), ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Во время испытаний «Арматы» в Сирии выявили ряд проблем
Фото: ТАССТАСС

«Т-14 не стал исключением. В ходе войсковых испытаний на территории САР был выявлен ряд проблемных решений, касающихся уровня чувствительности системы обнаружения подлетающих снарядов, оптико-локационного комплекса, силовой установки. Как говорится, война — самый лучший и непредвзятый экзаменатор», — пишет еженедельник.

Издание пишет, что, по оценкам Олега Сиенко, до 2018 года занимавший должность гендиректора Уралвагонзавода, стоимость одного Т-14 «Армата» оценивается в 250 миллионов рублей, что в разы дешевле западных танков.

Госиспытания российской «Арматы» завершат в 2022 году

В ноябре РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника 47-го военного представительства майора Дмитрия Репина сообщило, что Сухопутные войска получат 20 танков Т-14 «Армата» до конца года.

Армия,Дмитрий Репин,Олег Сиенко,Уралвагонзавод,РИА Новости,
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