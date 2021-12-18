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41 минуту назад

Белорусский генерал предупредил об уничтожении Прибалтики

Страны Балтии будут уничтожены, если в Европе начнется вооруженный конфликт. Такое мнение выразил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси генерал-майор Владимир Арчаков. По его словам, балтийские государства «ничего не представляют из себя» в военном плане.

Белорусский генерал предупредил об уничтожении Прибалтики
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Что касается других наших западных, а вернее, северо-западных соседей, сами из себя они ничего в военном плане не представляют. Однако основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьезном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли», — цитирует Владимира Арчакова журнал «Национальная оборона».

Исключением является Польша, уточнил генерал-майор. По его словам, она является достаточно сильным субъектом международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом. Арчаков считает, что Варшава лоббирует американские интересы в Евросоюзе. Под предлогом противостояния «российской угрозе» она развивает двустороннее военное партнерство с Вашингтоном и наращивает свой политический потенциал. По мнению Арчакова, Польша и США оказывают давление на Беларусь, чтобы через нее влиять на интересы России.

Ранее газета The Times сообщила, что на Украине и в НАТО опасаются нападения российских войск на Сувалкский коридор — единственную общую границу прибалтийских стран с другими членами альянса. Источники предполагают, что для этого Москва может использовать мигрантов из Беларуси — они должны будут устроить беспорядки на границе Польши и Литвы, передает RT. Предположительно, такой ход может понадобится Москве, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.

Армия,В мире,НАТО,ЕС,Журнал "Национальная оборона",Газета The Times,
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