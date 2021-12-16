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43 минуты назад

Израиль нанес удар по Сирии

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, погиб один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Израиль нанес удар по Сирии
Фото: flickr.comflickr.com

«В результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек», — сказал Кулить.

Он отметил, что сирийские ПВО из комплексов «Панцирь-С» уничтожили семь выпущенных израильскими истребителями снарядов.

Между Сирией и Израилем отсутствуют дипломатические отношения, они находятся в состоянии войны со времени создания обоих государств. В том числе страны имеют многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Они объясняют это стремлением не допустить попадания современных видов вооружений в руки врагов. В частности, речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое оказывает военную поддержку Башару Асаду и контролируется Тегераном.

Армия,Башар Асад,Хезболла,РИА Новости,
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