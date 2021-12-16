Суд объяснил приговор с «российскими военными в ДНР и ЛНР»

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону объяснили приговор, в котором называются российские военные подразделения, находящиеся на территории ДНР и ЛНР. По словам представителя суда, эти упоминания присутствуют только в показаниях подсудимого, но не в фабуле обвинения, сообщает РБК.
«Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», — пояснил он.
Приговор был вынесен 10 ноября. Согласно решению суда, Вячеслав Забалуев был признан виновным в даче взяток руководителю Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа подполковнику медицинской службы Георгию Гончарову.
В тексте приговора приводятся показания Забалуева, в которых он заявляет, что чиновник требовал от него 90 тысяч рублей в месяц за то, чтобы не препятствовать поставке продовольствия военным.
«Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — уточняется в материалах дела.