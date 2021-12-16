Киев развернул артиллерию у Приднестровья

Подразделения морской пехоты Украины развернули артиллерийские орудия у границ с Приднестровьем, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Фото: Рамблер Рамблер

Украинские военные проводят учебные артиллерийские стрельбы на берегу Кучурганского лимана, отделяющего Украину от Приднестровья.

Отмечается, что учения проводятся не на учебном полигоне, а «непосредственно в зоне предполагаемых боевых действий». При этом командиры расчетов получают реальные координаты и заряжают орудия боевыми снарядами, однако выстрел производится номинально.

Ранее WarGonzo сообщал, что Киев развернул большую военную базу для беспилотной авиации на границе с Приднестровьем. Артиллерийские стрельбы сопровождаются полетами беспилотной авиации.

Авторы канала считают, что приоритетными целями стрельб являются объекты инфраструктуры Приднестровья, правительственные объекты в Тирасполе, а также пункты базирования российских миротворцев.