Киев развернул артиллерию у Приднестровья

Подразделения морской пехоты Украины развернули артиллерийские орудия у границ с Приднестровьем, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Украинские военные проводят учебные артиллерийские стрельбы на берегу Кучурганского лимана, отделяющего Украину от Приднестровья.
Отмечается, что учения проводятся не на учебном полигоне, а «непосредственно в зоне предполагаемых боевых действий». При этом командиры расчетов получают реальные координаты и заряжают орудия боевыми снарядами, однако выстрел производится номинально.
Ранее WarGonzo сообщал, что Киев развернул большую военную базу для беспилотной авиации на границе с Приднестровьем. Артиллерийские стрельбы сопровождаются полетами беспилотной авиации.
Авторы канала считают, что приоритетными целями стрельб являются объекты инфраструктуры Приднестровья, правительственные объекты в Тирасполе, а также пункты базирования российских миротворцев.
Киев не признает независимость Приднестровья от Молдавии. После победы на президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с премьер-министром Молдавии Майей Санду и заверил ее в своей поддержке территориальной целостности Молдавии.