Украине пообещали членство в НАТО вопреки протестам РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты России. Об этом сообщает ТАСС.

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Возможное будущее Украины в НАТО и позицию России Столтенберг прокомментировал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским. Столтенберг отметил, что Россия и раньше выступала против членства новых стран в НАТО.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», - заявил он.

Столтенберг пообещал, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, требующей пересмотреть данное в 2008 году обещание «со временем» принять в НАТО Украину и Грузию.

«Я ожидаю, что в новой стратегической концепции будет сделан акцент на развитии тесного партнерства с Украиной», - подчеркнул Столтенберг.

При этом, как отмечает ТАСС, он не упомянул возможность членства Украины в НАТО до 2030 года.

Столтенберг ранее заявил, что у России нет права на собственную сферу влиянию, включающую приграничные государства. Так он ответил на предположение журналиста, что расширение альянса «в сторону сферы влияния России» усугубит ситуацию на Украине.

«У России нет вето. Россия тут не имеет права голоса», - заявил он.