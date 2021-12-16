В России завершились испытания новых дронов-камикадзе

Новый тип ударных беспилотников «КУБ-БЛА» прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение, о чем РИА «Новости» сообщил источник, близкий к Минобороны России.

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Серийные поставки новых дронов с барражирующими боеприпасами в воинские формирования могут начаться уже в следующем году. У данного беспилотника большая продолжительность полета и высокая точность. Вдобавок к этому, отмечается, что «Кубом» нетрудно управлять.

Ранее главный конструктор компании ZALA AERO (разработавшей «Куб») Александр Захаров объяснил, что вооруженные силы России в скором времени вооружатся дронами-камикадзе, которые могут применять так называемым рой — единовременную массированную атаку на врага.