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36 минут назад

Американские истребители прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море

Американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии для "усиления присутствия НАТО" в регионе Черного моря. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу альянса.

Истребители США прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В заявлении говорится, что итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

Отмечается, что это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря. С 18 по 22 декабря американские и и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил об увеличении присутствия НАТО в акватории Черного моря.

"Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье", — сказал Келин.

Дипломат назвал Россию и НАТО "двумя крупнейшими геополитическим факторами", от которых зависит европейская и глобальная безопасность, и призвал альянс выстраивать с Москвой соответствующий диалог.

Армия,Оружие,Андрей Келин,НАТО,РИА Новости,
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