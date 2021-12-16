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49 минут назад

Глава НАТО пообещал игнорировать протесты России против расширения альянса

Североатлантический альянс продолжает расширение и уже принял Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», – передает ТАСС слова Столтенберга, пообещавшего, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

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По его словам, НАТО не считает свою военную поддержку Украины угрозой для России и подтверждает, что решения о приеме Украины в альянс будут приниматься только 30 странами альянса и Украиной.

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