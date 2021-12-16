«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», – передает ТАСС слова Столтенберга, пообещавшего, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.