Посол РФ в Лондоне предостерег НАТО от размещения ракет на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что размещение на Украине сил одной из стран НАТО привело бы к серьезным последствиям и «целой лестнице падений вниз». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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Келин отметил, что НАТО начало осваивать Черное море после подписания Украиной и альянсом соглашения об особом партнерстве. Посол упомянул недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ракеты НАТО могут появиться в странах, не входящих в альянс.

«Есть такая форма, например, у американцев, - особые отношения продвинутого партнерства, применимо к Японии, Южной Корее, где появляются их базы на основе двусторонних соглашений. Если какая-то страна НАТО будет заключать с Украиной соглашение о размещении своих военных контингентов, это будет означать обход основополагающего акта Россия – НАТО», - подчеркнул дипломат.

Он назвал это очень серьезным нарушением, которое повлечет за собой «целую лестницу падений вниз».

«Вряд ли люди, которые трезво понимают, что это такое, <…> пойдут на такой обход», - подчеркнул Келин.

Он добавил, что Россия продолжает добиваться получения официальных гарантий нерасширения НАТО.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.