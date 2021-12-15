Посол РФ в Лондоне предостерег НАТО от размещения ракет на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что размещение на Украине сил одной из стран НАТО привело бы к серьезным последствиям и «целой лестнице падений вниз». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Келин отметил, что НАТО начало осваивать Черное море после подписания Украиной и альянсом соглашения об особом партнерстве. Посол упомянул недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ракеты НАТО могут появиться в странах, не входящих в альянс.
«Есть такая форма, например, у американцев, - особые отношения продвинутого партнерства, применимо к Японии, Южной Корее, где появляются их базы на основе двусторонних соглашений. Если какая-то страна НАТО будет заключать с Украиной соглашение о размещении своих военных контингентов, это будет означать обход основополагающего акта Россия – НАТО», - подчеркнул дипломат.
Он назвал это очень серьезным нарушением, которое повлечет за собой «целую лестницу падений вниз».
«Вряд ли люди, которые трезво понимают, что это такое, <…> пойдут на такой обход», - подчеркнул Келин.
Он добавил, что Россия продолжает добиваться получения официальных гарантий нерасширения НАТО.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».
Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.
Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ. Он заявил, что Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.