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26 минут назад

На Украине пообещали разгромить венгерскую армию

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина в случае необходимости уничтожит армию Венгрии силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Четвертый канал».

На Украине пообещали разгромить армию Венгрии одной бригадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жебривского, в Закарпатье в связи с возможным конфликтом перекрыты границы. Он отметил, что власти Венгрии знают о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

Жебривский также заявил, что венгерская власть ведет «наглую политику» по отношению к Украине, и это не оставляет людей равнодушными.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. Из-за агитации в регионе украинская сторона 26 октября запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии. Их имена официально не назывались.

Между Украиной и Венгрией в 2019 разгорелся конфликт. В сети появилось видео, на котором венгерский консул раздавал жителям Закарпатья паспорта и призывал их присягнуть на верность Венгрии. Впоследствии выяснилось, что это были не паспорта, а документы для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны, Венгрия поступила соответствующе.

Армия,Войска,Павел Жебривский,РИА Новости,
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