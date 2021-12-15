На Украине пообещали разгромить армию Венгрии одной бригадой

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина в случае необходимости уничтожит армию Венгрии силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Четвертый канал».
По словам Жебривского, в Закарпатье в связи с возможным конфликтом перекрыты границы. Он отметил, что власти Венгрии знают о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
Жебривский также заявил, что венгерская власть ведет «наглую политику» по отношению к Украине, и это не оставляет людей равнодушными.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. Из-за агитации в регионе украинская сторона 26 октября запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии. Их имена официально не назывались.
Между Украиной и Венгрией в 2019 разгорелся конфликт. В сети появилось видео, на котором венгерский консул раздавал жителям Закарпатья паспорта и призывал их присягнуть на верность Венгрии. Впоследствии выяснилось, что это были не паспорта, а документы для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны, Венгрия поступила соответствующе.