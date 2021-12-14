В России завершили модернизацию суперпушек «Малка»

В России улучшили характеристики суперпушек «Малка» калибра 203 миллиметра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: ТАСС ТАСС

В сообщении отметили, что «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») завершил модернизацию самоходных пушек 2С7М «Малка», которые являются одними из самых мощных орудий своего класса. Ремонт и модернизацию провели в рамках выполнения гособоронзаказа.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров подчеркнул, что модернизированные машины получили цифровую аппаратуру управления наведением и огнем, а также современные средства связи. Это позволило сократить время подготовки к открытию огня и повысило точность привязки машины. Также в модернизированных 2С7М провели импортозамещение комплектующих.

В основе модернизированной машины 2С7М «Малка» лежит самоходная пушка 2С7 «Пион». Установка с орудием 2А44 калибра 203 миллиметра предназначена для уничтожения важных объектов противника.