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1 час назад

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская база в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Фото: ReutersReuters

Как пишет газета Al-Watan, местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения «Омар» подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что американскую базу Харраб-эль-Джейр в сирийской провинции Хасеке обстреляли, по объекту выстрелили минимум пятью ракетами.

22 ноября в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибли четверо сирийских военнослужащих.

Армия,Газета "аль-Ватан",РИА Новости,
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