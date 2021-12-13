База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская база в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

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Как пишет газета Al-Watan, местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения «Омар» подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что американскую базу Харраб-эль-Джейр в сирийской провинции Хасеке обстреляли, по объекту выстрелили минимум пятью ракетами.