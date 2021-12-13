Израиль объяснил авиаудары по Сирии

Израильские ВВС наносили удары по наземным объектам на территории Сирии в июне 2021 года и марте 2020 года, поскольку в Тель-Авиве полагали, что Дамаск может возобновить там производство химического оружия. Это утверждает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США и других западных стран.

"Было все больше знаков возобновления производства с их стороны", - приводит издание утверждения одного из собеседников.

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По этим данным, представители властей Израиля отдали распоряжение о нанесении ударов на основе полученных ими разведданных, которые позволяли предположить, что сирийское правительство приобретает химические вещества, которые можно использовать для возобновления производства в стране химического оружия. Авиаудары, согласно этой информации, были нанесены 8 июня 2021 года по трем военным объектам около Дамаска и Хомса. За год до этого, 5 марта 2020 года, были также нанесены удары по двух объектам в окрестностях Хомса.

По утверждению источников газеты, власти Израиля рассчитывали на то, что удары будут иметь превентивный характер и позволят вывести из строя производственные мощности еще до того, как предполагаемое оружие будет создано.

Удары в Сирии

В июне 2021 года агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС на наземные объекты, расположенные к югу от столицы страны. По его информации, израильские удары были нанесены из ливанского воздушного пространства. Представители Армии обороны Израиля тогда отказались комментировать эти сообщения. Позднее телеканал AlHadath проинформировал, что в результате авиаударов погибли 10 человек.

В марте 2020 года местные СМИ также сообщали об отражении силами противовоздушной обороны Сирии ударов израильской авиации, которые наносились из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот. По данным вещающей из Дамаска радиостанции Sham FM, силам ПВО удалось сбить 12 ракет, выпущенных по западной провинции Хомс.