В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
41 минуту назад

Американский генерал рассказал об уже произошедшем вторжении России на Украину

Страны НАТО действительно должны принимать превентивные меры и оказывать поддержку Украине, но не для того, чтобы избежать вторжения России, считает бригадный генерал США в отставке Кевин Райан. По его мнению, вторжение Москвы уже произошло, и теперь западные страны должны остановить его дальнейшее продолжение. С таким мнением Райан выступил в колонке для издания The Hill.

«Вторжение началось в 2014 году с аннексии Крыма и создания сепаратистского региона на востоке Украины. Все, что будет дальше, — это только продолжение уже начавшейся операции», — считает американский генерал.

Он добавил, что сдержать продвижение России на Украину действительно можно, и для этого нужно сочетать военные, экономические и дипломатические меры. Сам Райан предлагает несколько способов давления, среди которых — экономическая блокада Калининграда. Кроме того, сдержать Москву можно при помощи Анкары: для этого турецкую сторону следует уговорить противостоять российской в Черноморье.

МИД: западные страны начали переброску «боевиков» на Украину

При этом эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator призвал американских солдат отказываться воевать на Украине.

Армия,Видео,Кевин Райан,НАТО,МИД,
172
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители