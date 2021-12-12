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25 минут назад

В МИД РФ заявили, что западные страны начали переброску «боевиков» на Украину

Страны Запада начали перебрасывать «боевиков» под видом инструкторов на территорию Украины. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в воскресенье, 12 декабря.

МИД: западные страны начали переброску «боевиков» на Украину
Фото: ТАССТАСС

Дипломат отметила, что украинская сторона заключает многомиллионные и даже многомиллиардные контракты на будущее, а также продолжает ввозить вооружение с помощью прямых поставок.

— Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее. Причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — заявила Захарова в эфире телеканала «Крым 24».

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

На Украине заговорили об отказе от НАТО

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

12 декабря государства «Группы семи» (G7) предупредили Россию о серьезных последствиях в случае якобы вооруженного «вторжения» на украинские территории.

В этот же день стало известно, что страны Североатлантического альянса обеспокоились своей защитой из-за «напряженной ситуации с Украиной». Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать помощь оборонительному украинскому комплексу, чтобы страна могла защитить себя в случае якобы «вооруженного вторжения» России.

Армия,Политика,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,CBS,
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