МИД: западные страны начали переброску «боевиков» на Украину

Страны Запада начали перебрасывать «боевиков» под видом инструкторов на территорию Украины. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в воскресенье, 12 декабря.
Дипломат отметила, что украинская сторона заключает многомиллионные и даже многомиллиардные контракты на будущее, а также продолжает ввозить вооружение с помощью прямых поставок.
— Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее. Причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — заявила Захарова в эфире телеканала «Крым 24».
1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.
Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.
Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.
12 декабря государства «Группы семи» (G7) предупредили Россию о серьезных последствиях в случае якобы вооруженного «вторжения» на украинские территории.
В этот же день стало известно, что страны Североатлантического альянса обеспокоились своей защитой из-за «напряженной ситуации с Украиной». Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать помощь оборонительному украинскому комплексу, чтобы страна могла защитить себя в случае якобы «вооруженного вторжения» России.