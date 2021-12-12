МИД: западные страны начали переброску «боевиков» на Украину

Страны Запада начали перебрасывать «боевиков» под видом инструкторов на территорию Украины. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в воскресенье, 12 декабря.

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Дипломат отметила, что украинская сторона заключает многомиллионные и даже многомиллиардные контракты на будущее, а также продолжает ввозить вооружение с помощью прямых поставок.

— Украина накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее. Причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — заявила Захарова в эфире телеканала «Крым 24».

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

12 декабря государства «Группы семи» (G7) предупредили Россию о серьезных последствиях в случае якобы вооруженного «вторжения» на украинские территории.