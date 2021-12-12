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34 минуты назад

NI раскрыл главный рождественский подарок России для Белоруссии

Главным «рождественским подарком», который Россия преподнесла Белоруссии, стали бронетранспортёры БТР-82А, считает американский военный журнал The National Interest. По данным автора материала, технику Россия поставила заранее, а Минск определил её в механизированную бригаду, дислоцированной в пограничной области с Польшей и Литвой.

NI: Россия вручила Белоруссии главный «рождественский подарок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспортированные БТР-82А были оснащены белорусскими комплектующими, включая комплекты связи от ОАО «Агат-Систем» и прицельные комплексы от ОАО «Пеленг», — пишет NI со ссылкой на отчёт Janes.

Командир бригады, в которую направили военную технику, Дмитрий Мицкевич сообщил, что это плановая поставка военной техники из Российской Федерации в рамках "планового перевооружения вооруженных сил Белоруссии». БТР-82А весят 16 тонн, их разработала Военно-промышленная компания России (ВПК). На каждой машине работает семь человек обслуживающего персонала. Также техника вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным 7,62 мм пулемётом Калашникова ПКТМ.

Помимо этих БТР Белоруссия получила специальную версию — БТР-80К. Эта бронемашина выполняет роль командного пункта подразделения.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что, послушав слова Путина о сотрудниках ЦРУ в коридорах российской власти, сразу вспомнил американского финансиста Питера Дерби, с которым неоднократно записывал интервью в Нью-Йорке. Попов не стал утверждать, что тот причастен к спецслужбам, но напомнил, что один из первых частных российских банков «Диалог» и известную всем «Тройку Диалог» создавали американцы. Он также рассказал о том, как делал репортаж в 1990-х о подводниках, которых американцы заставили распиливать свои же атомные подводные лодки.

Армия,Оружие,Питер Дерби,Евгений Попов,ЦРУ,Госдума,The National Interest,
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