NI: Россия вручила Белоруссии главный «рождественский подарок»

Главным «рождественским подарком», который Россия преподнесла Белоруссии , стали бронетранспортёры БТР-82А, считает американский военный журнал The National Interest . По данным автора материала, технику Россия поставила заранее, а Минск определил её в механизированную бригаду, дислоцированной в пограничной области с Польшей и Литвой .

Командир бригады, в которую направили военную технику, Дмитрий Мицкевич сообщил, что это плановая поставка военной техники из Российской Федерации в рамках "планового перевооружения вооруженных сил Белоруссии». БТР-82А весят 16 тонн, их разработала Военно-промышленная компания России (ВПК). На каждой машине работает семь человек обслуживающего персонала. Также техника вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным 7,62 мм пулемётом Калашникова ПКТМ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что, послушав слова Путина о сотрудниках ЦРУ в коридорах российской власти, сразу вспомнил американского финансиста Питера Дерби, с которым неоднократно записывал интервью в Нью-Йорке. Попов не стал утверждать, что тот причастен к спецслужбам, но напомнил, что один из первых частных российских банков «Диалог» и известную всем «Тройку Диалог» создавали американцы. Он также рассказал о том, как делал репортаж в 1990-х о подводниках, которых американцы заставили распиливать свои же атомные подводные лодки.