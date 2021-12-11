Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил данные о применении ударных беспилотников Bayraktar и Javelin в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной», — говорится в сообщении Генштаба в ответ на запрос журналистов.

Уточняется, что эти сведения являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению.

ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе Bayraktar 26 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные аппараты не могут называться турецкими после соглашения о продаже.