Умер руководивший ГРУ в годы Первой чеченской войны генерал

«В обыденном сознании сложилось представление, что военная разведка может все. Да, она может многое. Но не следует ее демонизировать, представлять неким всесильным монстром. Прежде всего потому, что ГРУ главным образом добывает сведения, высказывает свою точку зрения по тем или иным вопросам, вносит предложения по их решению, но решения-то принимает не ГРУ, а Генштаб Вооруженных сил России, Министерство обороны Российской Федерации, высшее государственное руководство страны».