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10 минут назад

Умер экс-глава ГРУ Федор Ладыгин

В возрасте 84 лет умер бывший начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Федор Ладыгин. О смерти генерал-полковника сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Умер руководивший ГРУ в годы Первой чеченской войны генерал
Фото: kvrf.milportal.rukvrf.milportal.ru

«Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни», - сказал Дерябин.

О причинах смерти Ладыгина пока неизвестно. Сообщается, что военачальника похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Федор Иванович Ладыгин родился в 1937 году в селе Мазикино Белгородской области. Окончил Харьковскую спецшколу ВВС, Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, Высшие академические курсы руководящего состава при академии Генштаба.

В ГРУ СССР начал службу старшим офицером в 1973 году. Начальником ГРУ он был с сентября 1992 года по май 1997 года. После ухода со службы работал советником гендиректора в авиационной компании «Сухой».

Эксперты отмечали, что во время начальства Ладыгина в ГРУ «не случилось серьезных провалов среди агентуры военной разведки за рубежом, а количество перебежчиков не увеличилось».

В одном из редких интервью сам военачальник заявил следующее:

«В обыденном сознании сложилось представление, что военная разведка может все. Да, она может многое. Но не следует ее демонизировать, представлять неким всесильным монстром. Прежде всего потому, что ГРУ главным образом добывает сведения, высказывает свою точку зрения по тем или иным вопросам, вносит предложения по их решению, но решения-то принимает не ГРУ, а Генштаб Вооруженных сил России, Министерство обороны Российской Федерации, высшее государственное руководство страны».

Ладыгин также говорил, что объективную оценку работы ГРУ, всей военной разведки может дать «только наша Родина, народ, которым она служат и которые ее, разведку, содержат».

Скончалась актриса Наталия Филиппова

Армия,Федор Ладыгин,Сухой,Министерство обороны,Военная академия генштаба,ГРУ,Генштаб,ИТАР-ТАСС,
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