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16 минут назад

Россия уничтожит ВСУ за 30 минут, признал глава военной разведки Украины

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных сил ВСУ не выдержит больше 30–40 минут при нападении России. Военные не смогут отразить нападение, а ракеты, которые потенциально может пустить Россия, уничтожат большую часть вооружённых сил, пишет The New York Times.

Глава разведки Украины: Россия уничтожит ВСУ за 30 минут
Фото: Минобороны России / facebookМинобороны России / facebook

К сожалению, на данном этапе Украина должна быть объективной. Без поддержки западных сил у нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнётся, — отметил Буданов.

Он предположил, если Россия всё же решит напасть на Украину, она начнёт с авиаударов и ракетных обстрелов. Будут уничтожены склады с боеприпасами, а военные формирования выведены из строя. Штаб при таком раскладе не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Фронтовые командиры останутся без связи и будут вынуждены сами командовать, пока не закончатся патроны. Однако без доставки резервов не выстоит ни одна армия в мире, подвёл итог военачальник.

Ранее читатели британской газеты The Times прокомментировали слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что армии следует быть готовой к ведению войны в условиях Арктики из-за «активности России» в регионе. По мнению политика, военные должны научиться выживать при температурах до минус 40 градусов.
Армия,Войска,Бен Уоллес,Газета The Times,New York Times,
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