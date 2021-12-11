Глава разведки Украины: Россия уничтожит ВСУ за 30 минут

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных сил ВСУ не выдержит больше 30–40 минут при нападении России . Военные не смогут отразить нападение, а ракеты, которые потенциально может пустить Россия, уничтожат большую часть вооружённых сил, пишет The New York Times .

К сожалению, на данном этапе Украина должна быть объективной. Без поддержки западных сил у нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнётся, — отметил Буданов.

Он предположил, если Россия всё же решит напасть на Украину, она начнёт с авиаударов и ракетных обстрелов. Будут уничтожены склады с боеприпасами, а военные формирования выведены из строя. Штаб при таком раскладе не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Фронтовые командиры останутся без связи и будут вынуждены сами командовать, пока не закончатся патроны. Однако без доставки резервов не выстоит ни одна армия в мире, подвёл итог военачальник.