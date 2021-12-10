Forbes нашел слабое место США в гонке вооружений с Россией

Обозреватель Forbes Лорен Томпсон написал, что Вашингтон рискует потерять военное преимущество перед Москвой и Пекином, если американский конгресс не примет закон о ежегодных ассигнований на национальную оборону.

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Автор указывает, что в этом случае расходы на оборону в 2022 году будут равны текущему бюджету Пентагона, и военное ведомство не сможет запустить новые проекты и программы.

Томпсон ссылается на слова министра обороны Ллойда Остина, заявившего о потенциальной нехватке инноваций в армии Соединенных Штатов на фоне отсутствия договоренностей по ассигнованиям.

После сообщений о прорыве КНР в разработке гиперзвукового оружия недостаточное финансирование американских военных внушает особое опасение, отметил журналист.