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34 минуты назад

Forbes: США рискуют проиграть гонку вооружений России и Китаю из-за недофинансирования

Обозреватель Forbes Лорен Томпсон написал, что Вашингтон рискует потерять военное преимущество перед Москвой и Пекином, если американский конгресс не примет закон о ежегодных ассигнований на национальную оборону.

Forbes нашел слабое место США в гонке вооружений с Россией
Фото: ReutersReuters

Автор указывает, что в этом случае расходы на оборону в 2022 году будут равны текущему бюджету Пентагона, и военное ведомство не сможет запустить новые проекты и программы.

Томпсон ссылается на слова министра обороны Ллойда Остина, заявившего о потенциальной нехватке инноваций в армии Соединенных Штатов на фоне отсутствия договоренностей по ассигнованиям.

После сообщений о прорыве КНР в разработке гиперзвукового оружия недостаточное финансирование американских военных внушает особое опасение, отметил журналист.

Ранее глава американских военно-воздушных сил Франк Кендалл заявил, что Вашингтон и Пекин вступили в гонку за созданием лучшего гиперзвукового оружия.

Армия,Ллойд Остин,Лорен Томпсон,Министерство обороны,Пентагон,Forbes,
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